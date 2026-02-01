Uppgifter: Helsingborg nära att sälja Örn

Helsingborgs IF är på väg att sälja en av sina egna produkter.

Enligt uppgifter är klubben överens med danska Randers om Benjamin Örn.

Foto: Bildbyrån

Benjamin Örn, 21, ser ut att lämna Helsingborgs IF efter två ordinarie säsonger i superettan. Enligt Expressen är HIF överens med Randers om en övergång, där endast spelarens personliga kontrakt återstår att slutföra.

Örn noterades för 27 matcher och en assist i superettan.

Planen är att övergången ska bli klar innan det danska transferfönstret stänger. Spelaren väntas resa till Danmark under måndagen för att färdigställa affären.

Går allt enligt plan kan Benjamin Örn presenteras av Randers inom den närmsta tiden.