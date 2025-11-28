Uppgifter: HIF-anfallaren säljs till danska andraligan

Milan Silva Rasmussen kom nyligen tillbaka till Helsingborgs IF efter sitt utlån.

Nu kan han vara föremål för en permanent flytt.

Detta till danska AB Gladsaxe, enligt Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2024 som Helsingborgs IF köpte loss Milan Silva Rasmussen från danska Hellerup IK.

Efter en och en halv säsong i HIF lånades anfallaren ut till klubben han köptes loss från under sommaren. Sedan dess har han spelat 18 matcher i vilka han gjorde hela elva mål och tre assist.

Nu är 22-åringen tillbaka i Skåne och klubben han har kontrakt med över 2027. Däremot ser han inte ut att stanna särskilt länge.

Enligt Tipsbladet kommer AB Gladsaxe att köpa loss Silva Rasmussen där anfallaren kommer att skriva på ett avtal fram till sommaren 2029.

AB Gladsaxe spelar i den danska andraligan och leder den efter 16 omgångar.