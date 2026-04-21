Uppgifter: Hoeness kan vara aktuell för Real Madrid

Sebastian Hoeness kan vara aktuell för Real Madrid, det uppger Bild.

Hans spelstil och tempo ska vara en av grejerna som lockar.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid uppges vara på jakt efter en ny huvudtränare, då Álvaro Arbeloa inte väntas få fortsatt förtroende efter säsongen. Tidigare har profiler som José Mourinho, Didier Deschamps och Jürgen Klopp nämnts som möjliga ersättare.

Nu kommer ytterligare ett namn upp på radarn. Enligt Bild överväger klubben även Sebastian Hoeness, som i dag tränar VfB Stuttgart.

Uppgifterna gör gällande att Real Madrid fick upp ögonen för tränaren efter mötet lagen emellan förra säsongen.

Tidningen lyfter särskilt fram lagets dominanta spelstil, tempo och precisa passningsspel – något som ska ha gjort intryck på den spanska storklubben.

Någon konkret kontakt mellan parterna ska dock ännu inte ha tagits.