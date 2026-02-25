Uppgifter: Höga prislappen – för att Villa ska släppa stjärnan

Morgan Rogers drar till sig intresse från flertalet klubbar.

Aston Villa uppges vara beredda att släppa sin stjärna i sommar.

Förutsatt att man får 100 miljoner pund för honom.

Foto: Bildbyrån

Morgan Rogers har fortsatt att imponera den här säsongen och flertalet Europeiska storklubbar uppges vara intresserade av mittfältaren.

CaughtOffside rapporterar nu att Aston Villa ska vara öppna för att sälja stjärnan i sommar, men det krävs enorma pengar för att ta honom.

Enligt uppgifterna kräver Aston Villa 100 miljoner pund, det vill säga omkring 1,2 miljarder kronor för honom.

Den här säsongen står 23-åringen noterad för åtta mål och fem assist 27 matcher i Premier League.

Tidigare har klubbar som Liverpool, Chelsea och Tottenham uppgetts vara intresserade av mittfältaren.