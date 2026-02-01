Uppgifter: IK Brage värvar dansk mittback

IK Brage förstärker truppen inför säsongen.

Enligt uppgifter till Expressen är den danske mittbacken Tobias Stagaard klar för klubben.

IK Brage har gjort klart med en värvning från Danmark, enligt Expressen.



Mittbacken Tobias Stagaard ansluter från Esbjerg i den danska andraligan och väntas presenteras officiellt inom kort.

Klubbarna är överens om en permanent övergång och planen är att Stagaard snart ansluter till Brages försäsong.