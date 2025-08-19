Uppgifter: Inter drar sig ur Lookman-affär – väntas bli kvar

Ademola Lookman har uppgetts vara på väg bort från Atalanta i sommar.

Nu ser dock stjärnan ut att bli kvar.

Detta då Inter dragit sig ur jakten på honom.

Ademola Lookmans framtid har sett ut att vara bortom Atalanta, men nu ser det inte längre ut att bli så.

Inter har försökt att värva anfallaren och fått flera bud nobbade och nu uppges den italienska storklubben avsluta sin jakt på Lookman.

Det är Fabrizio Romano som kommer med uppgifterna om att Inter kommer att meddela Lookmans agent att det inte blir någon övergång.

Atalanta sägs vilja ha 50 miljoner euro (556 miljoner kronor) medan Inter som mest erbjudit 45 miljoner euro (501 miljoner kronor).

Sky Sports Italia menar nu på att det mesta istället talar för att Lookman blir kvar i Atalanta.