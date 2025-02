Uppgifter: Isak Hien väntas bli borta i tre veckor

Isak Hien brottas med skadeproblem – och ser ut att få stå över minst tre matcher.

Enligt nyhetsbyrån Ansa väntas mittbacken bli bort i tre veckor.

Igår åkte Atalanta ut ur Champions League när man inte lyckades vända och vinna mot belgiska Club Brügge.



I Bergamo-lagets startelva, och trupp, saknades svenska Isak Hien. Den 26-årige mittbacken har varit given i Gasperinis lag under hela säsongen men brottas nu med skadebesvär.



Nu skriver den italienska nyhetsbyrån Ansa, via Fotbollskanalen, att landslagsmittbacken riskerar att missa tre veckor till följd av sin skada. Således skulle det innebära att Hien får stå över matcherna mot Empoli, Venezia och Juventus i Serie A.



Denna säsong står Hien noterad för 33 matcher med Atalanta och har varit uttagen i samtliga landslagstrupper under Jon Dahl Tomasson.