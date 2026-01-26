Uppgifter: Italiensk storklubb har budat på Everton-mittfältaren

Tim Iroegbunam kan vara på väg bort från Everton.

Lazio har lagt bud på mittfältaren enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Everton värvade Tim Iroegbunam från Aston Villa häromåret och mittfältaren har fått en del förtroende sedan dess.

Nu kan dock 22-åringen vara på väg bort från Merseyside-klubben.

Football Insider rapporterar nämligen nu att Lazio har kommit med ett bud på Iroegbunam.

Den italienska storklubben uppges ha erbjudit 15 miljoner pund (omkring 182 miljoner kronor) för mittfältaren.

Det återstår att se ifall Everton går med på att släppa mittfältaren. Iroegbunam har fått mer speltid den senaste tiden i samband med att Everton har haft skadeproblem.