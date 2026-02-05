Uppgifter: Jhon Duran till Zenit

Jhon Duran flyttar till Ryssland.

Colombianen uppges klar för Zenit.

Det rapporterar sillyexperten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Jhon Duran ser ut att lämna Fenerbahce. Anfallaren ska enligt transferjournalisten Fabrizio Romano vara klar för ryska Zenit St. Petersburg.

Enligt Romano kommer låneavtal med den turkiska klubben att brytas av Al Nassr, som Duran tillhör, och han väntas gå till Zenit på ett låneavtal utan optioner.

Ryska klubbar är för tillfället avstängda av från Fifas och Uefas turneringar på grund av invasionskriget i Ukraina.