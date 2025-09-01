Uppgifter: Klubben som budade på Nahir Besara

Mikael Hjelmberg bekräftade under gårdagen att Hammarby fått ett bud på Nahir Besara under sommaren.

Nu kommer rapporter om vilken klubb det var som budade.

Enligt Sportbladet så var det Legia Warszawa som kom med budet.

Foto: Bildbyrån

Mikael Hjelmberg avslöjade under gårdagen att Hammarby mottagit ett bud på Nahir Besara i sommar.

– Det var en klubb som inte är så mycket bättre än vad vi är. Från en mellanliga. De tyckte att han var bra och var intresserade av att få över honom, sa han till Sportbladet.

Nu skriver Sportbladet att det var Legia Warszawa som var klubben som la budet.

Budet nobbades av Hammarby och Besara var inte intresserad av någon flytt, samtidigt som budet ska ha varit dåligt enligt tidningen.