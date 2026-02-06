Uppgifter: Kontraktssamtal på gång mellan McTominay och Napoli

Scott McTominay har gjort stor succé sedan flytten till Napoli.

Nu kan en kontraktsförlängning vara på gång för skotten.

Detta rapporterar Gazzetta dello Sport.

Foto: Bildbyrån

Scott McTominay lämnade Manchester United för Napoli sommaren 2024 och den skotske mittfältaren har gjort stor succé i Neapel.

Han var en riktig nyckelfaktor när Napoli vann Serie A ifjol och prisades efter säsongen som årets spelare. Nu kan skotten även vara på väg att belönas med ett nytt kontrakt.

Gazzetta dello Sport rapporterar att Napoli och McTominay är på väg att inleda samtal om ett nytt avtal.

Skottens nuvarande kontrakt med Napoli sträcker sig fram till sommaren 2028 och ett nytt kontrakt förväntas sträcka sig fram till sommaren 2030.