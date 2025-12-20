Uppgifter: Landslagsbacken har skrivit på för United

Hanna Lundkvist har tackat för sig i San Diego Wave.

Nu är en flytt till Manchester United nära förestående.

Det rapporterar sajten Centredevils.

Foto: Bildbyrån

Den svenska landslagsbacken Hanna Lundkvist spelade i amerikanska San Diego Wave FC mellan februrari 2024 och i tisdags.

Då annonserade nämligen 23-åringen, i en video på Instagram, att hon lämnar klubben i samband med att hannes avtal löper ut.

– Det gör väldigt, väldigt ont att säga – men jag kommer inte tillbaka till San Diego nästa säsong, sade hon då.

Nu ser nästa steg i hennes karriär ut att vara nära. Enligt sajten Centredevils har Lundkvist skrivit på för Manchester United och kommer att presenteras under de kommande dagarna eller veckorna. Detta tillsammans med tyska Lea Schuller.

I Manchester United finns sedan tidigare svenska Anna Sandberg och Julia Zigiotti Olme.