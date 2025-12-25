Uppgifter: Lazio vill locka till sig Maldini

Daniel Maldini har haft begränsat med speltid i Atalanta.

Nu uppges Lazio vilja locka till sig 24-åringen.

Foto: Bildbyrån



Daniel Maldini, son och barnbarn till Milan-ikonerna Paolo och Cesare Maldini, har haft stora förväntningar på sina axlar sedan tidig ålder. Något riktigt genombrott i AC Milan blev det dock aldrig, och i dag tillhör han Atalanta.

Säsongen 2025/26 har inletts trögt för både klubben och Maldini personligen. Mittfältaren har haft svårt att ta en ordinarie plats.

Nu rapporterar Corriere dello Sport att en flytt kan bli aktuell. Enligt tidningen ser Lazio Maldini som en drömvärvning och huvudstadsklubben uppges kunna erbjuda honom en mer framträdande roll.

Ett klubbyte kan därmed bli ett alternativ för Maldini i jakten på mer speltid.