Uppgifter: Liverpool vill värva Aston Villa-stjärnan

Morgan Rogers har imponerat stort i Aston Villa den här säsongen.

Nu uppges Liverpool ge sig in i kampen engelsmannen.

Enligt uppgifterna förbereds ett seriöst bud från storklubben.

Morgan Rogers har imponerat stort i Aston Villa den här säsongen.

22-åringen står hittills noterad för 14 mål och tolv assist på 47 matcher.

Det har börjat ryktas allt mer kring Rogers och nu uppges Liverpool ge sig in i kampen om Aston Villa-stjärnan.

Empire of the Kop uppger att 22-åringen är högt på Liverpools önskelista inför sommaren och att seriöst bud förbereds från storklubben.

Liverpool uppges dock få konkurrens från flera andra storklubbar, däribland Arsenal och Manchester United.