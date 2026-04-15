Uppgifter: Liverpool vill värva från Leipzig

Liverpool vill hitta nya spelare till sommaren.

David Raum är på klubbens radar, det uppger Talksport.

Liverpool har meddelat att klubbikonen Andy Robertson lämnar efter säsongen. Därmed uppges klubben redan vara på jakt efter en ersättare på vänsterbackspositionen.

Enligt Talksport riktas blickarna mot RB Leipzigs lagkapten David Raum som ett tänkbart alternativ. Några konkreta förhandlingar ska dock ännu inte vara nära.

Raum anslöt till Leipzig 2022 från Hoffenheim och har kontrakt med klubben till 2027. Sedan flytten har han spelat 141 matcher, och på landslagsnivå står han noterad för 36 A-landskamper för Tyskland.