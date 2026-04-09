Andrew Robertson, 32, lämnar Liverpool.

Den skotske försvararen tackar för sig efter säsongen.

Det bekräftar klubben.

Andrew Robertson har tillbringat snart nio år i Liverpool. Nu meddelar klubben att det här blir 32-åringens sista säsong.

Liverpool meddelar att Robertson kommer att lämna i samband med att säsongen tar slut i sommar.

– Det är aldrig lätt att lämna en klubb som Liverpool, det har varit en stor del av mitt och min familjs liv de senaste nio åren. Men för mig går spelarna vidare, andra går vidare – det som förblir detsamma är klubben och såklart fansen, säger Robertson på Liverpools hemsida och fortsätter:

– Jag har haft fantastiska nio år här. Jag tycker att det har varit väl dokumenterat, särskilt under det senaste året eller så, jag har haft möjligheter att lämna och jag har inte tagit dem på grund av hur svårt det är att lämna den här klubben. Och jag skulle inte byta bort det för allt i världen.

Andrew Robertson anslöt från Hull 2017 och noteras för totalt 373 framträdanden i Liverpool.