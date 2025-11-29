Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Liverpool vill värva från rivalen

Nilo Ek
Webbredaktör
Liverpool sneglar på en Everton-värvning.
Klubben uppges jaga Iliman Ndiaye.
Det rapporterar franska Foot Mercato.

Iliman Ndiaye anslöt till Everton från Marseille sommaren 2024. Sedan dess har han slagit in sig som en given spelare i Merseysideklubben.

Nu uppges det finnas stort intresse för 24-åringen.

Enligt den franska sajten Foot Mercato jagar Liverpool Ndiaye. Utöver Liverpool gör uppgifterna gällande att Manchester City och Tottenham vill ha anfallaren.

Sajten uppger att alla klubbar tittar på en anfallare och Ndiaye ses som ett perfekt alternativ.

Ndiaye står noterad fr fyra mål och en assist på 12 matcher den här säsongen.

