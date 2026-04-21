Uppgifter: Liverpool vill värva Kolo Muani

Randal Kolo Muani , 27, kan värvas av Liverpool.

Enligt La Gazzetta dello Sport följer klubben 27-åringen noggrant.

Tottenham Hotspur lånade in Randal Kolo Muani från Paris Saint-Germain i somras.

Under den gångna säsongen har anfallaren stått för ett mål och en assist på 25 framträdanden i Premier League, varav 17 från start. Låneavtalet löper dock ut efter säsongen, och någon köpoption finns inte i överenskommelsen.

Det är därmed oklart var fransmannen spelar nästa säsong – men intresset för honom är fortsatt stort. Enligt La Gazzetta dello Sport följer Liverpool FC situationen noga, då klubben vill förstärka offensiven inför kommande säsong.

Samtidigt uppges Juventus fortsatt vara intresserade, något som det ryktats om även tidigare under våren. Kolo Muani tillbringade våren 2025 på lån i den italienska klubben, där han gjorde åtta mål och en assist på 16 ligamatcher.