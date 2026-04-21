Uppgifter: Liverpools besked om Slot

Liverpool har haft det tufft i år.

Trots det verkar tränaren Arne Slot sitta säkert, det uppger Sky Sports.

Arne Slot ersatte Jürgen Klopp i Liverpool sommaren 2024 och vann Premier League direkt. Men under den gångna sommaren genomförde klubben stora förändringar i truppen.

Arne Slot har ännu inte fått full ordning på sitt nya Liverpool. Laget är redan utslaget ur samtliga cuper, däribland Champions League. I Premier League ligger Liverpool på en femteplats och har tappat kontakten med toppen, där titelstriden främst står mellan Arsenal och Manchester City.

Spekulationerna om Slots framtid har varit många, och det har länge talats om en möjlig uppsägning. Tidigare i april rapporterade dock The Telegraph att ägargruppen Fenway Sports Group fortsatt har förtroende för honom.

Enligt uppgifterna värdesätter klubbledningen stabilitet, och Slots tidigare meriter väger tungt i deras bedömning. Nu rapporterar även Sky Sports att mycket talar för att Slot blir kvar som tränare över nästa säsong.

Liverpools tidigare backstjärna Jamie Carragher är inne på samma spår.

– Arne Slots jobb har pratats om hela säsongen. Vi har pratat mycket om det i Monday Night Football, säger han i Sky och fortsätter:

– Det råder förmodligen en splittring bland Liverpool-supportrarna om huruvida han ska stanna eller gå, men det jag hör är att Slot kommer att vara Liverpools tränare nästa säsong om de kan säkra Champions League-kvalificering, vilket de ser ut att göra just nu.