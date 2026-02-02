Uppgifter: Luca Netz närmar sig Nottingham Forest
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Luca Netz, 22, kan lämna Borussia Mönchengladbach.
Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano kan han lämna för Nottingham Forest.
Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano så kan 22-åriga Luca Netz lämna Borussia Mönchengladbach för spel i Nottingham Forest.
Uppgifterna uppger att affären kan vara värd 2,5 miljoner euro, motsvarande drygt 26 miljoner kronor, plus bonusar och en vidareförsäljningsklausul.
22-åringen anslöt till Borussia Mönchengladbach 2021 och han kontrakt med klubben går ut i sommar. Han står noterad för 15 matcher i ligan den här säsongen.
Den här artikeln handlar om: