Uppgifter: Luca Netz närmar sig Nottingham Forest

Luca Netz, 22, kan lämna Borussia Mönchengladbach.

Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano kan han lämna för Nottingham Forest.

Foto: Alamy

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano så kan 22-åriga Luca Netz lämna Borussia Mönchengladbach för spel i Nottingham Forest.

Uppgifterna uppger att affären kan vara värd 2,5 miljoner euro, motsvarande drygt 26 miljoner kronor, plus bonusar och en vidareförsäljningsklausul.

22-åringen anslöt till Borussia Mönchengladbach 2021 och han kontrakt med klubben går ut i sommar. Han står noterad för 15 matcher i ligan den här säsongen.