Uppgifter: Maguire kan lämna United i sommar
Harry Maguire har spelat för Manchester United sedan 2019.
Nu kan han komma att lämna klubben gratis i sommar.
Det rapporterar transferexperten Nicoló Shira.
Det var under sommaren 2019 som Manchester United värvade Harry Maguire från Leicester City för omkring en miljard svenska kronor.
Sedan dess har den 32-årige mittbacken spelat 259 matcher för ”The Red Devils” och har nu gått in på sitt sista halvår som kontrakterad spelare.
Därför kan engelsmannen komma att lämna klubben i sommar, som bosman.
Enligt transferexperten Nicoló Shira är Maguires framtid i klubben osäker och hittills har parterna inte nått någon överenskommelse kring vad som komma skall. Däremot sägs man ha ett möte i mars där framtiden kommer att klarna något.
Uppgifterna gör även gällande att det ska finnas ett utländskt intresse för den engelska landslagsmannen.
