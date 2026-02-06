Uppgifter: Malmö FF värvar dansk jättetalang

Malmö FF ser ut att förstärka med ett spännande namn.

Den 17-årige jättetalangen Magnus Ørum-Nielsen uppges vara klar för klubben.

Foto: Bildbyrån

Den danske jättetalangen Magnus Ørum-Nielsen lämnade hemlandet ifjol då han flyttade till Cypern och till EN Paralimniou, nu ser ett nytt klubbyte ut att vara på gång för 17-åringen och denna gång ser flyttlasset ut att gå till Sverige.

Tipsbladet rapporterar denna fredag att jättetalangen är överens med Malmö FF.

Initialt väntas 17-åringen ta plats i Malmö FF:s P19, men planen är att han ska slussas in i A-laget relativt fort.

Ørum-Nielsen är fostrad i danska AC Amager.