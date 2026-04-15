Uppgifter: Manchester City följer Read
Givairo Read, 18, följs av Manchester City.
Enligt Sky Sports är affären möjlig redan i sommar.
Manchester City följer Feyenoords högerback Givairo Read noggrant med målet om att värva i sommar, enligt uppgifter från Sky Sports. Den 19-årige försvararen är för närvarande skadad, men väntas snart vara tillbaka i spel.
Givairo Read anslöt till Feyenoord 2023 och har kontrakt med klubben fram till 2029.
