Uppgifter: Manchester City väntas värva dyrt från konkurrent

Manchester City ser ut att värva från Newcastle United i sommar.

Valentino Livramento uppges flytta till toppklubben i kommande fönster.

Affären uppges kunna bli värd upp emot 70 miljoner pund.

Foto: Bildbyrån

Manchester City och Pep Guardiola vill förstärka truppen med en högerback till nästa säsong.

Matheus Nunes har vikarierat på positionen den här säsongen, men till i sommar så vill toppklubben förstärka där och man ser nu även ut att ha funnit sin man.

Football Insider rapporterar nämligen att Manchester City närmar sig en värvning av Newcastle-stjärnan Valentino Livramento.

Enligt uppgifter till sajten ska övergången vara i ett väldigt avancerat skede och en affär kan komma att bli värd upp emot 70 miljoner pund, omkring 862 miljoner kronor.

23-åringen som haft en hel del skadeproblem den här säsongen står hittills noterad för en assist på 13 framträdanden i Premier League.