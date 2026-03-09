Uppgifter: Manchester City väntas värva dyrt från konkurrent
Manchester City ser ut att värva från Newcastle United i sommar.
Valentino Livramento uppges flytta till toppklubben i kommande fönster.
Affären uppges kunna bli värd upp emot 70 miljoner pund.
Manchester City och Pep Guardiola vill förstärka truppen med en högerback till nästa säsong.
Matheus Nunes har vikarierat på positionen den här säsongen, men till i sommar så vill toppklubben förstärka där och man ser nu även ut att ha funnit sin man.
Football Insider rapporterar nämligen att Manchester City närmar sig en värvning av Newcastle-stjärnan Valentino Livramento.
Enligt uppgifter till sajten ska övergången vara i ett väldigt avancerat skede och en affär kan komma att bli värd upp emot 70 miljoner pund, omkring 862 miljoner kronor.
23-åringen som haft en hel del skadeproblem den här säsongen står hittills noterad för en assist på 13 framträdanden i Premier League.
