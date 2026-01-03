Uppgifter: Manchester United ser ut att avvakta kring stjärnan

Carlos Baleba har flitigt ryktats till Manchester United.

Storklubben undersöker möjligheterna att ta honom i vinter.

Men enligt uppgifter lär Manchester United avvakta med försök.

Foto: Bildbyrån

Redan i somras ryktades det en hel del om Brighton-stjärnan Carlos Baleba till Manchester United, men som bekant så blev ingen övergång av.

Rykten har fortsatt under hösten och nu kommer nya rapporter gällande kameruniern och storklubben.

Sky Sports rapporterar att Manchester United undersöker möjligheterna att få till en värvning i detta vinterfönster, men att det troliga är att storklubben kommer att vänta fram till i sommar med att lägga bud.

Det som kan få United att agera nu i vinter är ifall en möjlighet att värva honom uppkommer, men annars väntas klubben alltså vänta till i sommar.

22-årignen står hittills den här säsongen noterad för 16 framträdanden i Premier League.