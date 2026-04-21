Manchester United vill förstärka mittfältet.

Klubben spanar på Real Madrids Aurelien Tchouameni.

Det rapporterar The Telegraph.

Sedan en tid tillbaka står det klart att Casemiro lämnar Manchester United efter säsongen. Nu vill ”The Red Devils” värva en ersättare till brassen.

Enligt tidningen The Telegraph vill United plocka in minst två mittfältare i sommarens transferfönster. United uppges följa Real Madrids Aurelien Tchouameni. Skulle det uppstå en möjlighet att värva 26-åringen kommer den engelska klubben att vara redo.

Tchouameni har svarat för två mål och två assist på 44 matcher den här säsongen. Kontraktet med Real Madrid sträcker sig till 2028.