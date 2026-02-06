Uppgifter: Manchester United vill förlänga med Mainoo

Kobbie Mainoo har fått en renesans under Michael Carrick.

Nu vill Manchester United förlänga avtalet med den egna produkten, enligt Manchester Evening News.

Foto: Bildbyrån

Kobbie Mainoo har startat samtliga matcher för Manchester United sedan Michael Carrick tog över som interimtränare i början av januari. Enligt Manchester Evening News är klubben måna att förlänga mittfältarens avtal, som går ut sommaren 2027.

20-åringen fick skralt med speltid under Rúben Amorim och enligt tidningen ska United ha varit villiga att låna ut mittfältaren när portugisen var tränare. Ett lån med köpoption var dock aldrig aktuellt.

Mainoo skrev på sitt nuvarande avtal med Manchester United 2023 efter flera år i klubbens akademi. Han har så här långt spelat 89 matcher för ”The Red Devils”.

2024 debuterade United-produkten för det engelska landslaget och han spelade majoriteten av matchen när England nådde EM-finalen samma år.