Uppgifter: Manchester United vill värva från Bundesliga
Manchester United ser ut att vilja förstärka mittfältet.
Storklubben uppges vilja ha Borussia Mönchengladbachs Rocco Reitz.
Den unge mittfältaren värderas till 35 miljoner euro.
Manchester United vill förstärka mittfältet i sommar och nu ser man ut att vända blickarna mot Tyskland och Bundesliga i jakten på förstärkning.
Fichajes rapporterar nu att den engelska storklubben är intresserade av den tyske mittfältaren Rocco Reitz.
Reitz tillhör i dagsläget Borussia Mönchengladbach och han uppges värderas till 35 miljoner euro (omkring 319 miljoner kronor).
23-åringen som står noterad för två assist på 21 matcher i Bundesliga den här säsongen har kontrakt med Mönchengladbach fram till sommaren 2028.
