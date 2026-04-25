Uppgifter: Maresca favorit – har fört samtal med City

Pep Guardiola kan vara på väg att lämna Manchester City.

Då anses Enzo Maresca vara den självklara favoriten att ersätta honom.

Han ska även ha fört samtal med klubben, enligt TalkSport.

Foto: Bildbyrån

Pep Guardiola har varit tränare för Manchester City sedan sommaren 2016 och bland annat vunnit sex Premier League-titlar samt en Champions League-titel. Så sent som i slutet av mars lyfte han även pokalen i ligacupen efter seger mot Arsenal i finalen.

Under den senaste tiden har dock flera frågetecken om spanjorens framtid lyfts. Enligt uppgifter från franska L’Equipe väntas även Guardiola lämna jobbet som City-tränare efter säsongen – oaktat om man vinner den inhemska ligan eller inte.

Sedan tidigare har den före detta Chelsea-tränaren Enzo Maresca, som tidigare har jobbat med Guardiola i den ljusblå klubben, pekats ut som en ersättare till spanjoren. Nu skriver TalkSport att Maresca och City har fört samtal med varandra. Vad de samtalen handlar om framgår dock inte.

Maresca anses, av uppgifterna att döma, vara den självklara favoriten att ersätta den framgångsrike Guardiola. När det kan bli aktuellt återstår dock att se.

Enzo Maresca och Chelsea avbröt sitt samarbete den första januari i år.