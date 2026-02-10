Uppgifter: Minst en ”Saudi-klubb” intresserad av Kane

Harry Kane kan komma att flytta till Saudiarabien.

Minst en klubb i landet uppges vara mycket intresserad av engelsmannen.

Foto: Bildbyrån

Harry Kane lämnade Tottenham Hotspur för Bayern München sommaren 2023.

Engelsmannen har öst in mål i den tyska storklubben, men samtidigt kommer nu uppgifter om att han kan komma att lämna för Saudiarabien.

Tyska Kicker rapporterar nu att minst en klubb från landet ska vara intresserade av anfallaren och ett mycket lukrativt bud sägs förberedas.

Samtidigt som rapporter gällande Saudiarabien nu kommer så har det nyligen rapporterats att Bayern München är på väg att förlänga med Kane.

Den här säsongen står Harry Kane noterad för 24 mål på 21 matcher i Bundesliga.