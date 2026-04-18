Uppgifter: Newcastle kan släppa Wissa – efter ett år

Det rapporterar The I Paper.

Foto: Bildbyrån

Efter succén med Brentford värvade Newcastle United anfallaren Yoane Wissa under sommaren 2025.

Tiden med ”The Magpies” har dock inte blivit som 29-åringen tänkte sig. En knäskada under hösten satte stopp för spel ända fram till december och sedan dess har Wissa endast spelat 427 minuter i Premier League.

Nu kan han vara på väg bort från Newcastle upon Tyne. Enligt uppgifter från The I Paper kommer Eddie Howes klubb att lyssna på de eventuella bud som kommer in under sommarens transferfönster.

Värt att notera är att Brentford sålde anfallaren för omkring 700 miljoner kronor, eller 64 miljoner euro. Hur mycket Newcastle kräver för en försäljning till sommaren framgår inte av uppgifterna.