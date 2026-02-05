Uppgifter: Noa Williams nära Sarpsborg

Noa Williams är nära att lämna Kongsvinger.

Svensken väntas säljas till Sarpsborg 08.

Det rapporterar norska Glåmdalen.

Foto: Bildbyrån

Noa Williams lämnade Sverige när han gick till Fredrikstad från IK Brage 2021. Sedan 2024 har svensken representerat Kongsvinger i den norska andraligan.

Nu rapporterar lokaltidningen Glåmdalen att Kongsvinger är nära att sälja 24-åringen. Enligt tidningen är det Sarpsborg som värvar Williams för 11 miljoner kronor. Skulle övergången bli klar är det Kongsvingers största försäljning någonsin.

Glåmdalen upper att Williams endast ska godkänna de personliga villkoren.

Williams noteras för totalt 16 mål och 13 assist på 61 framträdanden i Kongsvinger.