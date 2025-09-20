Jordan Pickford ser ut att fortsätta vakta Evertons bur.

Målvakten är nära ett nytt kontrakt med Premier League-klubben.

Det rapporterar transfer-journalisten Nicolo Schira.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen ställs Everton mot Liverpool i ett Merseysidederby. Inför matchen rapporterar silly-journalisten Nicolo Schira att Everton är nära att förlänga med målvakten Jordan Pickford.

Enligt Schira rör det sig om ett nytt avtal som sträcker sig till 2028. Hans nuvarande kontrakt löper ut sommaren 2027.

Jordan Pickford har spelat för Everton sedan 2017 och har gjort 323 tävlingsframträdanden för klubben.