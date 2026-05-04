Uppgifter: Planerar jättebud på Barcelona-stjärnan

Saudiska klubbar visar intresse för Barcelonas Raphinha.

Bud på 90 miljoner euro sägs vara på gång.

Det rapporterar Sky Sports.

Raphinha saknas för tillfället i Barcelona på grund av en skada. Trots det är intresset stort för den brasilianske yttern.

Enligt Sky Sports är klubbar i Saudiarabien redo med ett jättebud på Raphinha. Prisklassen sägs vara runt 90 miljoner euro, vilket motsvarar 977 miljoner kronor.

Sky Sports skriver att spelaren själv sägs vara lockad av ett lukrativt kontrakt om han skulle lämna Barcelona. Samtidigt ska han vara mån om att stanna i den spanska klubben.

Raphinha noteras för totalt 73 mål och 59 assist på totalt 175 matcher i Barcelona.