Uppgifter: Postecoglou kan återvända till storklubben

Brendan Rodgers har nyligen lämnat Celtic.

Jakten på en ersättare har redan inletts för den skotska storklubben.

Och bland annat uppges Ange Postecoglou kunna återvända till klubben.

Foto: Bildbyrån

Ange Postecoglou har inte haft det enkelt de senaste månaderna.

Trots att han vann Europa League med Tottenham ifjol så sparkades han efter säsongen, men början av september fick han ett nytt jobb tog han tog över Nottingham Forest.

Där varade han bara i lite mer än en månad och totalt åtta matcher innan han sparkades på nytt häromveckan.

Nu kan dock Postecoglou vara på väg mot ett nygammalt uppdrag.

Australiensaren uppges nämligen vara en av kandidaterna att ersätta Brendan Rodgers i Celtic, detta enligt Telegraph,

Utöver honom så nämns även Robbie Keane som i dagsläget tränar Ferencvaros, samt Ipswich-bossen Kieran McKenna.

Skulle det bli så att Postecoglou tar över så blir det hans andra sejour i storklubben, han tränade som bekant Celtic mellan 2021 och 2023.