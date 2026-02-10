Uppgifter: Priset på Malmö FF-aktuelle mittfältaren

Yanis Karabelyov har gjorts aktuell för Malmö FF.

Nu kommer uppgifter om vad en värvning kan kosta MFF.

Enligt uppgifter kan en affär bli värt runt totalt 5,3 miljoner kronor.

Foto: Alamy

Under gårdagen kom Sportbladet med uppgifter om att den bulgariske mittfältaren Yanis Karabelyov är aktuell för Malmö FF.

30-åringen tillhör i dagsläget FK Partizan Belgrad och MFF vill enligt uppgifterna få till en värvning i vinter.

Enligt serbiska Mozzart Sport ser en eventuell affär inte ut att bli jättedyr.

Grundpriset på affären uppges vara 75 000 euro, strax under 800 000 kronor, men med bonusar (som om Malmö FF vinner SM-guld eller kvalificerar sig till Europa) så väntas affären kunna växa till runt 5,3 miljoner kronor enligt uppgifterna.

30-åringen har kontrakt med FK Partizan Belgrad fram till sommaren 2027.