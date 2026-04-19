Uppgifter: Rabiot har tackat nej till flytt – trots bra lön

Adrien Rabiot, 31, vill stanna i Milan.

Han har tackat nej till bud från Saudiarabien, det rapporterar journalisten Nicolo Schira.

Foto: Bildbyrån

Det var i september 2025 som Adrien Rabiot lämnade Marseille för Milan. Sedan dess har han imponerat och blivit en viktig del av klubben. Denna säsongen har han gjort fem mål och fyra assist på 23 ligamatcher, varav 22 starter.

Nu kommer nya uppgifter kring fransmannens framtid. Enligt GOAL.com rapporterar journalisten Nicolo Schira att Rabiot har blivit erbjuden ett formellt förslag från saudiska ligan.

Ett treårigt avtal med en mycket hög lön ska ha erbjudits – en nivå som Milan inte har möjlighet att matcha. Den 31-årige mittfältaren sägs dock ha valt att stanna kvar i klubben.

Hans nuvarande kontrakt med Milan löper till sommaren 2028.

Efter 32 omgångar ligger Milan trea i Serie A med 63 poäng.