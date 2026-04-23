Uppgifter: Ranieri får lämna Roma

Claudio Ranieri har varit verksam i Roma i flera sejourer.

Nu väntas samarbetet avslutas.

Det rapporterar sillyexperten Gianluca Di Marzio.

Claudio Ranieri varit tränare i Roma under flera sejourer. han anslöt senast hösten 2024. Nu har italienaren varit rådgivare till klubbens ägare sedan i somras.

Nu rapporterar transferjournalisten Gianluca Di Marzio att Roma väntas avsluta samarbetet med Ranieri. Di Marzio uppger att parterna är överens om att häva avtalet tidigare än planerat.

Ranieri har tidigare varit huvudtränare i Leicester City där han tog en historisk Premier League-titel.