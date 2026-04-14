Uppgifter: Real Madrid får ta del av utköpsklausul i sommar

Nico Schlotterbeck har förlängt med Dortmund.

Nu kommer uppgifter om att Real Madrid kan utnyttja utköpsklausulen, det uppger Sky Sport Germany.

Borussia Dortmund värvade Nico Schlotterbeck från SC Freiburg sommaren 2022. Förra veckan valde mittbacken att signera ett nytt kontrakt med Dortmund fram till sommaren 2031.

Kicker har uppgett att mittbacken fått en utköpsklausul på 50 till 60 miljoner euro i sitt nya avtal. Nu uppger Sky Sport Germany att Real Madrid är en av få klubbar som kan aktivera Schlotterbecks klausul redan i sommar.

Schlotterbeck har gjort fyra mål och två assist på 32 tävlingsmatcher den här säsongen.