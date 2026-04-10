Officiellt: Dortmund-stjärnan förlänger kontraktet

Nico Schlotterbeck har den senaste tiden kopplats ihop med flera storklubbar ute i Europa. Nu står det klart att försvararen stannar i Borussia Dortmund.

26-åringen satt på ett avtal till 2027 och har nu kritat på ett kontrakt till 2031.

– Jag är otroligt glad över att ha förlängt mitt kontrakt med BVB. Jag tog medvetet god tid på mig med beslutet eftersom det är viktigt för mig. Vi hade bra diskussioner hela tiden, men det var inte en process som slutfördes på bara en vecka eller två, säger Schlotterbeck på klubbens hemsida.

Schlotterbeck noteras för totalt tio mål och 18 assist på 155 matcher i Dortmund.