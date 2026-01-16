Uppgifter: Real Madrid har förnyat jakten på Erling Haaland

Real Madrid ser ut att vilja förstärka med ett tungt namn i sommarens transferfönster.

Sky rapporterar nämligen att storklubben ska ha förnyat jakten på Erling Haaland.

Haaland ska även vilja representera Real Madrid en dag enligt uppgifterna.

Foto: Bildbyrån

Erling Haaland har fortsatt att ösa in mål i Manchester City den här säsongen, men får Real Madrids president, Florentino Perez, som han vill kommer norrmannen istället att ösa in mål i Spanien nästa säsong.

Sky Sports Germany rapporterar nämligen att den spanska storklubben förnyat sin jakt på norrmannen och att han är ett drömnamn för Perez.

Kontakter uppges redan vara tagna mellan Real Madrid-presidenten och Haalands agent Rafaela Pimenta gällande en övergång till i sommar.

En affär kommer dock vara långt ifrån billig att lösa. Totalt, med allt inräknat (övergångssumman, sign-on-bonusar och kontrakt) väntas norrmannen kosta hela 500 miljoner euro att ta, vilket motsvarar omkring fem miljarder kronor.

Haaland som sitter på kontrakt med Manchester City fram till sommaren 2034 sägs enligt uppgifterna vilja representera Real Madrid en dag.