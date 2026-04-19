Uppgifter: Real Madrid överväger att ta tillbaka Mourinho

José Mourinho kan återvända till Real Madrid.

Han är aktuell som ny huvudtränare, det uppger portugisiska Records.

Enligt spanska uppgifter väntas Real Madrid göra ännu en förändring på tränarposten i sommar. Interimtränaren Álvaro Arbeloa, som tog över efter Xabi Alonsos avsked, ser inte ut att få fortsatt förtroende.

Tidigare har The Athletic pekat ut fyra möjliga kandidater till jobbet i den spanska huvudstaden: Jürgen Klopp, Didier Deschamps, Mauricio Pochettino och Zinedine Zidane.

Nu uppger portugisiska Record att ett annat, välbekant namn också finns med i bilden, José Mourinho. Enligt tidningen är han aktuell för en återkomst till Madridklubben.

Mourinho tränade Real Madrid mellan 2010 och 2013, där han bland annat vann en ligatitel och en cuptitel. Uppgifterna gör gällande att han är ett av alternativen som klubbpresidenten Florentino Pérez överväger.