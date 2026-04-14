Uppgifter: Real vill göra förändringar i anfallet

Real Madrid håller på att bygga truppen till nästa säsong.

Då ser klubben ut att göra en förändring i anfallet, det uppger The Athletic.

Real Madrid ser ut att gå mot en titellös säsong – om de inte lyckas vända mot Barcelona i ligan eller mot Bayern München i Champions Leagues kvartsfinalen.

Samtidigt uppges arbetet med nästa säsongs trupp redan vara i full gång. Enligt The Athletic planerar storklubben förändringar i anfallet. Gonzalo Garcia ser inte ut att ingå i truppen nästa säsong.

Real Madrid vill enligt uppgifterna sälja anfallaren, men inkludera en låg återköpsklausul och behålla 50 procent av rättigheterna. Samtidigt sägs klubben vilja hämta tillbaka Endrick, som varit utlånad till Lyon sedan i vintras. Tanken är att brassen ska fungera som ett komplement i anfallet under säsongen 2026–27.

