Uppgifter: Så mycket betalar Liverpool för att behålla Van Dijk

Liverpool har förlängt avtalen med två av sina viktigaste spelare.

En av dessa är mittbacken Virgil van Dijk.

Enligt The Mirror betalade ”The Reds” över 500 miljoner kronor för att säkra upp lagkaptenen.

I slutet av förra veckan meddelade Liverpool att man var överens med Mohamed Salah om ett nytt kontrakt.



Under gårdagen stod det klart att den engelska storklubben gjort klart med ett annat viktigt kontrakt.



Liverpool meddelade nämligen att man var överens med lagkaptenen Virgil van Dijk om en förlängning på två år.



– Det är en stolt känsla, det är en känsla av glädje. Det är bara otroligt. Den resa jag har gjort hittills i min karriär, att kunna förlänga den med ytterligare två år i den här klubben är fantastisk och jag är så glad, säger mittbacken till klubbens hemsida.



Att Liverpool ville behålla sin lagkapten och mittback är inte konstigt. Sedan han anslöt från Southampton år 2018 har han spelat hela 314 matcher för Merseyside-klubben och gjort 27 mål och 13 assist. Under den pågående säsongen har han, trots sina 33 år, hållit nollan vid 20 tillfällen.



Därför är det inte heller märkligt att Liverpool, enligt The Mirror, betalade 40 miljoner pund (drygt 500 miljoner kronor) för nederländaren. Det var även en siffra som gjorde att van Dijk och ”The Reds” kom överens om det nya kontraktet tämligen snabbt.