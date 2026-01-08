Uppgifter: Så mycket kräver Kups för Bajen-ryktade Ruoppi

Otto Ruoppi har gjort succé med finska Kups – och ryktats till Hammarby.

Däremot kommer det inte att bli någon billig affär, menar vd Tomi Erola.

Foto: Bildbyrån

Det var under fjolårssäsongen som Otto Ruoppi, 19, stod för en fin säsong med Kups som tog sin andra raka mästartitel.

19-åringens succé har också lett till att andra klubbar har fått upp ögonen för den offensiva pjäsen. Nu meddelar även Klubbens vd Tomi Erola att de har nobbat flera bud på sin talang.

– Vi har fått ett par bud från bra klubbar i Europa, men vi kommer inte att acceptera dem, säger han till Savon Sanomat.

Under hösten förra året gjorde uppgifter från Finland gällande att Hammarby hade ögonen på Ruoppi. Skulle de fortsatt ha det, och vilja värva honom, kommer det inte att vara gratis.

– Hans pris är för närvarande mer än en miljon euro, meddelar Erola.

I dag är en miljon euro omkring 11 miljoner kronor. Under fjolårssäsongen stod Otto Ruoppi för hela åtta mål och nio assist på 32 matcher.