Uppgifter: Så mycket vill Brighton ha för Baleba

Brighton uppges vilja ha 85 miljoner euro för mittfältaren Carlos Baleba.

Bayern München och Manchester United har kopplats ihop med 21-åringen, men det är oklart om någon klubb är beredd att möta prislappen.



Brighton & Hove Albion har enligt den tyske Bayern-reportern Philipp Kessler satt en prislapp på 85 miljoner euro – motsvarande drygt 930 miljoner kronor – för att släppa Carlos Baleba nästa år.

Bayern München pekas ut som en av klubbarna som följer den kamerunske mittfältaren, men det är ännu oklart om den tyska storklubben är villig att betala summan. Baleba har även kopplats ihop med Manchester United vid flera tillfällen de senaste åren, även om Brighton hittills lyckats behålla honom.

21-åringen har hittills noterats för 17 matcher och har kontrakt med klubben till juni 2028.