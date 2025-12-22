Uppgifter: Semenyo tar beslut om framtiden

Antoine Semenyo väntas bestämma sig om nästa klubbadress.

Bournemouth-stjärnan väntas ta beslutet redan under måndagen.

Det rapporterar Sky Sports.

Foto: Alamy

Det rycks i Bournemouths Antoine Semenyo. Ghananen är en av de hetaste spelarna inför transferfönstret i januari. Tidigare uppgifter gör gällande att Manchester United och Manchester City vill värva Semenyo. Samtidigt rapporterade The Guardian nyligen att om spelaren själv fick bestämma blir det Liverpool.

Nu rapporterar Sky Sports att 25-åringen väntas ta beslut om framtiden redan under måndagen. Semenyo uppges vara en lösning för Liverpool i samband med Alexander Isaks befarade långtidsskada.

Semenyo har en utköpsklausul på 65 miljoner pund, drygt 810 miljoner kronor som, enligt transferexperten Fabrizio Romano gäller till den 10 januari.

Semenyo noteras för åtta mål och tre assist på 16 ligamatcher den här säsongen.