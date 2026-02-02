Uppgifter: Sheffield United vill låna Kalvin Phillips 

Det har bara blivit en match i ligacupen för Kalvin Phillips den här säsongen.

Enligt uppgifter vill Sheffield United låna in honom från Manchester City.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Jakob Bergelv.

2021 nådde Kalvin Phillips sina högsta höjder. Han var nyckelspelare i det engelska landslaget under EM, hade en stark säsong i Premier League med Leeds United och en utnämning som Englands bästa spelare av fansen.

Därefter har trenden pekat rakt nedåt för mittfältaren.

Efter övergången till Manchester City 2022 har det bara blivit sex matcher från start i Pep Guardiolas lag. Phillips lånesejourer till West Ham och Ipswich blev inte heller någon succé.

Enligt rapporter kan en ny utlåning vara på gång. Sky Sports rapporterar att Championship-klubben Sheffield United jobbar för att få till ett lån av 30-åringen fram till sommaren.

Sheffield United går just nu tungt och parkerar på en sjuttonde plats i The Championship.