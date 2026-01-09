Uppgifter: Storklubb har ställt frågan kring Emil Holm

Emil Holm uppges dra till sig spännande intresse.

Inter uppges ha ställt förfrågningar gällande svensken.

Foto: Bildbyrån

Det kommer spännande rapporter gällande Emil Holm från Italien.

FC Inter News rapporterar att den italienska storklubben Inter ställt förfrågningar gällande Emil Holm, något Fotbollskanalen var först med att återberätta.

Läget ska ha kollats med såväl Bologna som med svenskens representanter, men några samtal om en värvning uppges inte ha inletts.

Holm som har kontrakt med Bologna över sommaren 2028 och står den här säsongen noterad för nio framträdanden i Serie A.