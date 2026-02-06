Uppgifter: Storklubbar förbereder för budkrig på mittbacken

Nottingham Forest-stjärnan Murillo drar till sig en hel del intresse.

Chelsea och Manchester United ser ut att kunna göra upp om mittbacken i sommar.

Foto: Bildbyrån

Den 23-årige försvararen Murillo kom till Nottingham Forest från Corinthians sommaren 2023 och sedan dess har han imponerat en hel del i Premier League.

Det har i omgångar rapporterats om intresse från flera storklubbar och inför i sommar ser nu två storklubbar ut att göra sig redo för ett budkrig kring mittbacken.

Spanska Fichajes rapporterar att Chelsea och Manchester United är de två klubbarna som ligger på hetast kring 23-åringen.

Chelsea väntas göra stora förändringar överlag i sin backlinje i sommar, medan United vill få in Murillo för att föryngra backlinjen ytterligare.

Utöver de två Premier League-klubbarna så har tidigare Real Madrid och FC Barcelona uppgetts vara intresserade.

Murillo har kontrakt med Nottingham Forest fram till sommaren 2029.